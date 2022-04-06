Міжнародні резерви України перевищили $28 млрд.

Міжнародні резерви України станом на 1 квітня становили $28,1 млрд, що на 2% більше, ніж на початок березня ($27,5 млрд). Про це заявив Національний банк, повідомляє Корреспондент.

Вказано, що резерви зросли насамперед завдяки надходженню фінансування від міжнародних партнерів, яке компенсувало продаж валюти Нацбанком та платежі з обслуговування держборгу.

Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив $283 млн. Крім того, у березні НБУ та уряд сплатили $680 млн на користь МВФ;

Загалом минулого місяця Національний банк продав на валютному ринку $2 476 млн і викупив $748 млн. Відтак, чистий продаж валюти центробанком становить $1 728 млн, йдеться у повідомленні.