Мер: у лікарні Маріуполя живцем згоріли півсотні людей

Тільки за попередніми оцінками у Маріуполі за місяць блокади загинуло 5 тисяч людей, з яких приблизно 210 – діти. Про це заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко під час круглого столу щодо політичних та правових наслідків злочинів РФ проти України в режимі відеозв'язку, повідомляє Корреспондент.

"Російські терористичні війська скинули кілька надпотужних бомб на дитячу лікарню, знищили один із корпусів міської лікарні №1. Заживо згоріло майже 50 людей. Розбомбили Драматичний театр, де на той час від обстрілів ховалося понад 900 людей. Це лише кілька прикладів цілеспрямованого знищення Маріуполя" , - розповів Бойченко.

Він закликав країни ЄС посилити санкції проти Росії, зокрема, запровадити повне ембарго на російську нафту і газ, щоб зупинити геноцид українців. За словами міського голови, Маріуполь зараз майже повністю зруйнований російськими окупантами.