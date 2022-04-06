Мер: у лікарні Маріуполя живцем згоріли півсотні людей
Тільки за попередніми оцінками у Маріуполі за місяць блокади загинуло 5 тисяч людей, з яких приблизно 210 – діти. Про це заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко під час круглого столу щодо політичних та правових наслідків злочинів РФ проти України в режимі відеозв'язку, повідомляє Корреспондент.
"Російські терористичні війська скинули кілька надпотужних бомб на дитячу лікарню, знищили один із корпусів міської лікарні №1. Заживо згоріло майже 50 людей. Розбомбили Драматичний театр, де на той час від обстрілів ховалося понад 900 людей. Це лише кілька прикладів цілеспрямованого знищення Маріуполя", - розповів Бойченко.
Він закликав країни ЄС посилити санкції проти Росії, зокрема, запровадити повне ембарго на російську нафту і газ, щоб зупинити геноцид українців. За словами міського голови, Маріуполь зараз майже повністю зруйнований російськими окупантами.
"Понад 90% міської інфраструктури знищено. З них щонайменше 40% уже не підлягає відновленню. Наразі міська рада вже створила комісію, яка фіксує факти руйнувань комунального та приватного майна. На сьогодні внесено понад 300 таких фактів. Проте головний злочин - тисячі вбитих мирних маріупольців", - заявив Бойченко.