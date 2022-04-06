Зеленський оцінив можливість зустрічі з Путіним

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися із президентом РФ Володимиром Путіним заради закінчення війни. Про це він заявив у інтерв'ю Haberturk TV, повідомляє Корреспондент.

За словами Зеленського, саміт двох президентів може ухвалити Туреччина. Водночас на можливість прямих переговорів із Путіним він дивиться прагматично.