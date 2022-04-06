США виділили Україні $100 млн на протитанкові ракети

Американська адміністрація оголосила про надання Україні нового пакету оборонної допомоги для протистояння збройній агресії Росії. Про це повідомляється на сайті Держдепу США, повідомляє Корреспондент.

Йдеться про виділення $100 млн на покупку протитанкових ракет Javelin, щоб задовольнити гостру потребу України в такій зброї.

Загалом з початку роботи адміністрації Джо Байдена загальний обсяг військової допомоги США Україні перевищив $2,4 млрд. і понад $1,7 млрд. з моменту початку вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого.