Українських військових навчили у США застосовувати безпілотники Switchblade

У США група українських військових пройшла навчання із застосування дронів-камікадзе Switchblade, які призначені для знищення бронетехніки та танків. Про це повідомив на брифінгу представник Пентагону, повідомляє Корреспондент.

За його словами, навчання на Switchblade пройшли близько десятка українських військовослужбовців, які перебувають у США. Незабаром вони повернуться до України.

Представник Пентагону зазначив, що українські сили повністю адаптуються та пристосовуються у режимі реального часу до протистояння Росії, яка активізувала свої дії на сході України.

Раніше повідомлялося, що Пентагон відправить в Україну новітні безпілотники Switchblade 600.