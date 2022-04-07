Рєзніков: Росія вже створила загрози для країн Чорноморського басейну

Вторгнення Росії в Україну спричинило масштабну гуманітарну кризу, створивши прямі безпекові загрози для усіх країн Чорноморського басейну, повідомляє Новое время.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Під час онлайн-зустрічі з колегами-міністрами з Туреччини, Болгарії, Грузії, Польщі та Румунії обговорювали регіональні проблеми — такий формат з чотирма країнами НАТО відбувся вперше.

"Напад Росії вже спричинив масштабну гуманітарну кризу і створив прямі безпекові загрози для усіх країн Чорноморського басейну. Порушено безпеку міжнародного судноплавства. Росія створює провокації проти цивільних суден. Декілька з них заблоковані в українських портах і вже зазнали російських атак, є жертви" , — заявив Резніков.

Він розповів, що російський флот кидає в море захоплені у Севастополі міни, які належали ВМС України до 2014 року, і де-факто — «це спроба здійснення терористичних актів проти цивільних суден».

Серед іншого, країни також обговорили евакуацію мирних жителів з зон бойових дій, забезпечення безпеки міжнародного судноплавства, можливі заходи щодо припинення вогню та збереження миру.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російські міни у Чорному морі несуть небезпеку для всіх суден у регіоні. Їх знаходять біля берегів Туреччини, Румунії, Болгарії.