ОВА: на Сумщині ЗСУ збили ракету, що летіла у напрямку Полтави

Українські військові у середу, 6 квітня, збили у Сумській області ракету, що летіла в напрямку Полтави, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Він розповів, що рештки ракети впали на територію селища Липова Долина, тому місцеві жителів могли чути вибухи.

Також у Роменському районі піротехніки виявили та знищили 27 касетних елементів ПТАБ-1 з авіабомби РБК-500, які могли здетонувати у будь-який момент, заявив Живицький.

"У селі Слобода [Конотопський район], на городах у людей, за 300 метрів від житлових будинків, виявили деформовану авіабомбу ФАБ-500ШР, яка не вибухнула" , — повідомив він, додавши, що рятувальники та поліцейські її знешкодили.

4 квітня Живицький заявив, що після тривалого терору російські окупанти залишають Сумську область. У Тростянці почали відновлювати інфраструктуру та обстежувати територію. 5 квітня у Конотопському районі знайшли трьох закатованих військовими РФ мирних жителів.