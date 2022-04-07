На виконання санкцій Євросоюзу Бельгія заблокувала російські фінансові операції на загальну суму 196,4 млрд євро. Крім того, вона заморозила активи на 2,7 млрд євро, повідомляє Новое время.

Про це розповів міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петегем.

Зазначається, що заморожені 2,7 млрд євро належали 877 фізичним та 62 юридичним особам, які входять до санкційних списків ЄС. Зокрема, у порту Зебрюгге вилучили 1000 автомобілів класу люкс, призначених для продажу в РФ. Значна частина цих активів — це товари, які російські клієнти придбали до введення санкцій.

У бельгійських портах уже перевірили понад 23 тисячі контейнерів і вилучили три контейнери з предметами розкоші, які прямували до Росії в обхід санкцій.

Окрім товарів, вилучених митницею Бельгії, країна також заблокувала великі фінансові операції за участю росіян на 196,4 млрд євро. Така сума, ймовірно, пояснюється тим, що в Брюсселі розташована Euroclear — одна з найбільших у світі компаній з фінансових операцій з цінними паперами.