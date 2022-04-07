The Times: Британія надасть Україні бронетехніку
Британія розробляє план відправки в Україну бронетехніку, типу Mastiff або Chakal, повідомляє Українська правда.
Деталі: У Міністерстві оборони Британії розглядають варіанти відправки броньованого транспорту типу Mastiff. Про це пише The Times.
А також автомобілів на зразок Chakal, які можу використовуватися як розвідувальні або далекобійні патрульні.
Крім того, видання з посиланням на джерела повідомляє, що британські війська будуть відправлені в сусідню з Україною країну для проведення навчання.
"Про подальшу підтримку, включаючи протитанкові та зенітні ракети, Британія оголосить найближчими днями", - зазначає The Times.
Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон хоче постачати зброю, щоб захистити Одесу і зірвати плани Путіна на півдні України.