The Times: Британія надасть Україні бронетехніку

Британія розробляє план відправки в Україну бронетехніку, типу Mastiff або Chakal, повідомляє Українська правда.

Деталі: У Міністерстві оборони Британії розглядають варіанти відправки броньованого транспорту типу Mastiff. Про це пише The Times.



А також автомобілів на зразок Chakal, які можу використовуватися як розвідувальні або далекобійні патрульні.

Крім того, видання з посиланням на джерела повідомляє, що британські війська будуть відправлені в сусідню з Україною країну для проведення навчання.

"Про подальшу підтримку, включаючи протитанкові та зенітні ракети, Британія оголосить найближчими днями" , - зазначає The Times.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон хоче постачати зброю, щоб захистити Одесу і зірвати плани Путіна на півдні України.