Канада заборонила страхувати російські і білоруські літаки

Канадським компаніям заборонили укладати будь-які договори на страхування російських та білоруських літальних засобів. Водночас для польотів всі комерційні літаки зобов’язані бути застрахованими, повідомляє Новое время.

Про це заявили в Міністерстві транспорту Канади.

"Російське вторгнення до України триває, тож уряд Канади оголошує про нові заходи. До них входять нові законодавчі рішення, які забороняють фізичним та юридичним особам у Канаді надавати послуги зі страхування, перестрахування та андеррайтингу російським й білоруським авіаційним та аерокосмічним продуктам" , — йдеться у поширеному повідомленні.

Як зазначалось, Канада запровадила нові санкції проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну. Канада заборонила їм угоди з будь-якою власністю та отримання позикового фінансування.

Санкції також запровадили проти дев’яти білорусів.