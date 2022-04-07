У Німеччині не сумніваються у достовірності даних супутників по Бучі

Німецькі фахівці ретельно вивчили зроблені в середині березня супутникові знімки Бучі і не сумніваються, що тіла вбитих людей тривалий час перебували там, де їх знайшли після відходу російських військ, повідомляє Укрiнформ.

Про це сказав журналістам представник федерального уряду Штеффен Гебештрайт.

«Є оцінки супутникових знімків, які були зроблені між 10 та 18 березня 2022 року, і вони дозволяють зробити висновок, що жертви на вулиці Яблонській у Бучі, зображення з якими ми всі побачили, були там щонайменше з 10 березня. Достовірні дані свідчать про те, що російські військові та силовики були розгорнуті у цьому районі з 7 по 30 березня включно. Вони також брали участь у допиті бранців, яких згодом стратили», - заявив Гебештрайт .

За його словами, цілеспрямовані вбивства людей підрозділами російських збройних сил та сил безпеки є доказом того, що «президент росії та головнокомандувач путін, щонайменше, потурав порушенням прав людини та військовим злочинам для досягнення своїх цілей».

У Німеччині назвали безпідставними заяви російської сторони про те, що знімки з Бучі були «інсценуванням» та про свою непричетність до вбивств українців.

Водночас, Гебештрайт не уточнив, дані з яких супутників аналізувалися, адже уряд не коментує дії своїх спецслужб та розвідок.

Як повідомлялося, Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були звільнені від російських загарбників на початку квітня. У звільнених містах та селах зафіксовано масові вбивства окупантами цивільних.

Серед уже знайдених жертв військових злочинів російських військ є зґвалтовані жінки, тіла яких намагалися спалити, убиті представники місцевого самоврядування, діти, люди похилого віку, чоловіки. У багатьох - пов'язані руки, є сліди тортур, багато хто вбитий пострілами в потилицю.

Видання The New York Times оприлюднило супутникові знімки тіл, знайдених у Бучі, після того, як з неї пішли окупанти. Ці космічні зйомки свідчать про те, що деякі з тіл загиблих лежали на вулиці давно. Зокрема, на знімку від 11 березня видно щонайменше 11 загиблих на Яблунській вулиці. Їхні тіла в аналогічних місцях пролежали понад три тижні до відступу російських військ.

Водночас російська пропаганда поширює помилкові повідомлення про нібито непричетність російських військових до масових вбивств у населених пунктах Київщини.