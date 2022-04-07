ОВА: окупанти обстріляли лікарню у Сєвєродонецьку

Російські війська не змогли увійти в Новотошківське, зате обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку та будинки в Лисичанську. Про це повідомив﻿ голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Ворог безуспішно намагається прорвати оборону Збройних сил України, тому зі зброї далекого бою вбиває мирне населення та руйнує домівки" , - йдеться в повідомленні.

Кількість пошкоджених багатоповерхівок у Сєвєродонецьку за учора досі встановлюється, знаходять нові руйнування в тих кварталах, де займань після влучання російських снарядів не сталося.

Також є руйнування будинків у Лисичанську та господарчих споруд у Лисичанську, Сєвєродонецьку, Новодружеську та Тошківці.

"Вночі вогнеборці впоралися зі стихією після займання даху лікарні в Сєвєродонецьку" , - написав Гайдай. ﻿

фото: Луганська ОВА

"На лінії фронту загалом відбито дев’ять атак ворога: знищено шість танків, п’ять одиниць броньованої та шість – автомобільної техніки, чотири артилерійські системи. Підрозділи ППО збили два літаки, одну крилату ракету та один безпілотний літальний апарат ворога" , - написав він.