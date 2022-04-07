ОВА: окупанти обстріляли лікарню у Сєвєродонецьку
Російські війська не змогли увійти в Новотошківське, зате обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку та будинки в Лисичанську. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Ворог безуспішно намагається прорвати оборону Збройних сил України, тому зі зброї далекого бою вбиває мирне населення та руйнує домівки", - йдеться в повідомленні.
Кількість пошкоджених багатоповерхівок у Сєвєродонецьку за учора досі встановлюється, знаходять нові руйнування в тих кварталах, де займань після влучання російських снарядів не сталося.
Також є руйнування будинків у Лисичанську та господарчих споруд у Лисичанську, Сєвєродонецьку, Новодружеську та Тошківці.
"Вночі вогнеборці впоралися зі стихією після займання даху лікарні в Сєвєродонецьку", - написав Гайдай.
"На лінії фронту загалом відбито дев’ять атак ворога: знищено шість танків, п’ять одиниць броньованої та шість – автомобільної техніки, чотири артилерійські системи. Підрозділи ППО збили два літаки, одну крилату ракету та один безпілотний літальний апарат ворога", - написав він.