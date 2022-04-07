Пентагон: навіть якщо війна буде довгою, Україна може перемогти

У Міністерстві оборони США не знають, як довго триватиме війна Росії проти України, але вірять, що Україна може перемогти та відстояти свій суверенітет, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу, коментуючи думку, що війна буде тривалою.

"Я не думаю, що хтось напевно знає, якщо війна не буде припинена за допомогою дипломатії, як довго вона може тривати. Це неможливо знати. Я сказав би вам, що це може закінчитися сьогодні. Це могло б закінчитися сьогодні, якби Путін вчинив правильно та сумлінно сів з українцями за стіл переговорів, вивів усі свої війська, відправив їх додому та поважав український суверенітет.

Очевидно, він обирає інший шлях. Він має намір переорієнтувати свої зусилля на східну частину країни – ту частину країни, де він, його війська та його приватні військові найманці вже 8 років порушують суверенітет України.

Той факт, що він збирається сконцентруватися у меншій географічній області, безумовно, дає можливість, що насильство продовжиться. У цій частині України вона може навіть посилитись.

І оскільки ми очікуємо, що українці продовжуватимуть боротися за цю територію, яка належить їм, і вони борються за неї вже 8 років, це може продовжити конфлікт довше, ніж будь-хто хоче, щоб він тривав. Але ви не можете повністю передбачити це".

Кірбі зазначив, що коли б і як би не закінчилася війна, знадобиться ще час на відновлення України – і міжнародне співтовариство захоче взяти участь у цьому.

Представник Пентагону уточнив, що навіть якщо війна буде довгою, це не означає, що Україна не може перемогти.

"Звичайно вони (українці – ред.) можуть перемогти. І якщо ви подивитеся на те, що вони змогли зробити досі: Путін не досяг нічого зі своїх стратегічних цілей в Україні. Він не взяв Київ. Він не скинув уряд. Він не прибрав Україну як національну державу.

Насправді він узяв під свій контроль лише невелику кількість населених пунктів. І навіть не вони були тими, на кого він справді полював.

Ви знаєте: Маріуполь досі не взято. Він (Путін – ред.) вивів свої війська із Києва. Він вивів свої війська із Чернігова. Харків не взяли. На півдні Миколаїв не взяли. Я думаю, докази – результати, які ви бачите щодня.

Українці мужньо виборюють свою країну. І вони відмовили Путіну у багатьох його стратегічних цілях. Тож, безперечно, вони можуть перемогти".

Кірбі підкреслив, що в Україні не повинно бути війни – і "Путін може покінчити з цим сьогодні".

Мета США, за його словами, – у тому, щоб переконатися, що Україна може продовжувати захищати себе, доки тривають дипломатичні зусилля.