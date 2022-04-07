Глава Луганської ОВА: окупанти з вечора обстрілюють Золоте та Гірське

Російські окупанти з вечора 6 квітня обстрілюють населені пункти Золоте та Гірське Луганської області, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, у населених пунктах дуже багато руйнувань, їх стирають з лиця землі.

"Ворог стирає з землі, поступово знищуючи міста Золоте та Гірське. Обстріл цих населених пунктів розпочався з вечора 6 квітня і тривав усю ніч, триває досі. Руйнів дуже багато – і у житловому фонді, і в інфраструктурі. Працюють рятувальні бригади" , - наголосив Гайдай.

Він також розповів, що окупанти не змогли взяти Новотошківське, але обстріляли лікарню у Сєвєродонецьку та будинки у Лисичанську.

"Є руйнування будинків у Лисичанську, а також господарські будівлі у Лисичанську, Сєвєродонецьку, Новодружеську та Тошківці. Вночі пожежники впоралися зі стихією після загоряння даху лікарні у Сєвєродонецьку" , - резюмував голова ОВА.

29 березня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що основні завдання першого етапу «спеціальної військової операції» виконані, тому ЗС РФ зосередить зусилля на «визволенні Донбасу».

Після цього значно посилилися обстріли українських міст у Луганській та Донецькій областях. Окупанти намагаються оточити українських військових у зоні ООС.

З перших днів війни найскладніша ситуація зберігається у Харкові, Чернігові, Сумах, Маріуполі. Понад місяць Росія обстрілювала Київ та околиці столиці, повністю знищивши низку населених пунктів.

Наразі окупанти намагаються захопити ті території Донецької та Луганської областей, які до війни перебували під контролем України. Вони стягують свої війська для наступу на Донбас.