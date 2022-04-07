Мер захопленої Каховки покинув місто через погрози російських окупантів

Мер захопленої російськими окупантами Каховки на Херсонщині Віталій Немерець покинув місто через погрози, повідомляє Новое время.

"Оскільки я не захотів співпрацювати з російськими окупантами, життю моєї родини і мені особисто загрожувала реальна небезпека. Вважаю, що від мертвого мера чи мера десь у підвалі користі громаді немає. Тому я ухвалив рішення виїхати з тимчасово окупованої Каховщини на підконтрольну ЗСУ територію" , — повідомив він.

За словами Немереца, він і надалі працюватиме на благо мешканців Каховки.

"Те, що я фізично не з вами, не означає, що я вас покинув! Я й надалі працюю і працюватиму для вас — на благо нашої Каховської громади. Знайте, що усунути з посади чи прийняти мою відставку можуть лише більшість депутатів міської ради на легітимній сесії. Все інше — „фількіна грамота“. Для кожного з вас я, як і раніше, знаходжуся на відстані телефонного дзвінка" , — резюмував він.

Російські окупанти захопили Каховку у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну. Мешканці систематично виходять на проукраїнські мітинги, закликаючи росіян покинути місто.

1 квітня російські окупанти «призначили» у Каховці Херсонської області свою маріонеткову «владу».