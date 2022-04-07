Мер: окупанти розбомбили залізничний вокзал у Миколаєві

Російські окупаційні війська розбомбили залізничний вокзал у Миколаєві і тепер він не працює, повідомляє Новое время.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич під час прямого ефіру.

Користувачі соцмережі запитали, чому у Миколаєві не працює залізничний вокзал, на що Сенкевич відповів: «Не працює, бо розбомбили його».

Він не уточнив, коли саме окупанти атакували вокзал у місті.

Сенкевич зазначив, що із Миколаєва можна безкоштовно евакуюватися автобусами.