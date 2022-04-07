Братчук: узбережжя Одеси наразі небезпечне

Узбережжя Одеси залишається доволі небезпечним. Тому не варто спішити із відпочинком на пляжах. Про це розповів речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, повідомляє 24 Канал.

В низці місцях є міни, які можуть розірватися.

"Наразі одеське узбережжя достатньо небезпечне – не лише для так званої морської піхоти Росії, а й для місцевих громадян" , – наголосив Братчук.

За його словами, велика кількість людей уже рветься на пляж. Однак проводять дуже активну роботу в інформаційному полі, аби завадити цьому.

В місті працюють поліція, патрулі, які стежать за ситуацією та проводять виховну роботу.