Братчук: узбережжя Одеси наразі небезпечне
Узбережжя Одеси залишається доволі небезпечним. Тому не варто спішити із відпочинком на пляжах. Про це розповів речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, повідомляє 24 Канал.
В низці місцях є міни, які можуть розірватися.
"Наразі одеське узбережжя достатньо небезпечне – не лише для так званої морської піхоти Росії, а й для місцевих громадян", – наголосив Братчук.
За його словами, велика кількість людей уже рветься на пляж. Однак проводять дуже активну роботу в інформаційному полі, аби завадити цьому.
В місті працюють поліція, патрулі, які стежать за ситуацією та проводять виховну роботу.
"Виграймо цю війну – тоді ходитимемо на пляж відпочивати",– наголосив Братчук.