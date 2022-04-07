Верещук: на сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів
На 7 квітня заплановано 10 гуманітарних коридорів у трьох областях. Про це повідомила віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Донецька область
- Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).
Запорізька область
На власному транспорті та автобусами:
- Бердянськ – Запоріжжя.
- Токмак – Запоріжжя.
- Мелітополь – Запоріжжя.
На власному транспорті:
- Енергодар – Запоріжжя.
Луганська область
- Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
- Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
- Попасна – Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
- с. Гірське – Бахмут. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
- Рубіжне – Бахмут.