Верещук: на сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів

На 7 квітня заплановано 10 гуманітарних коридорів у трьох областях. Про це повідомила﻿ віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Донецька область﻿

Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).

Запорізька область

На власному транспорті та автобусами:

Бердянськ – Запоріжжя.

Токмак – Запоріжжя.

Мелітополь – Запоріжжя.

На власному транспорті:

Енергодар – Запоріжжя.

Луганська область

Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

Попасна – Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.

с. Гірське – Бахмут. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.