Куртєв: вночі над Запоріжжям збили три російські ракети

У ніч проти четверга, 7 квітня, протиповітряна оборона збила три ворожі ракети над Запоріжжям.

Про це повідомив﻿ секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Цієї ночі гарно попрацювали ППО Сил оборони Запорізького краю. За попередньою інформацією, вони знищили три крилаті ракети над містом. Тому панікувати не потрібно. Але потрібно пам’ятати про те, що сирени звучать не просто так. Навчальних тривог на цій війні не було й немає. Сьогоднішня ніч це вкотре підтвердила" , - йдеться у повідомленні.

Він додав, що за минулу добу наземні Сили оборони Запорізького краю знищили 12 окупантів, 1 танк, 4 бойові броньовані машини, 1 реактивну систему залпового вогню та 1 автомобіль.