Куліба: Україна веде переговори з Німеччиною щодо додаткової зброї

Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів про переговори з Німеччиною щодо надання додаткової зброї, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив на брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом перед зустріччю глав МЗС країн НАТО.

За словами Кулеби, Німеччина зробила революційний крок у зміні своєї позиції щодо незгоди постачати будь-яку зброю взагалі до дозволу певних постачань і надала Україні протитанкову зброю.

"Однак зрозуміло, що Німеччина може робити більше з огляду на її резерви і спроможності. Ми працюємо з німецьким урядом з питання надання нам додаткової зброї" - сказав він.

"Питання, яке турбує мене найбільше, - це тривалість процедур прийняття рішень у Берліні. Бо в той час як Берлін має час, Київ його не має" , - наголосив міністр.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ країн НАТО на зустрічі у четвер обговорять подальші поставки озброєння Україні, зокрема, важкої зброї.