Генштаб ЗСУ назвав втрати військ РФ з початку війни

Генеральний штаб ЗСУ опублікував﻿ дані про сумарні втрати російських військових з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

﻿Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 квітня орієнтовно склали:

особового складу - близько 18 900 осіб,

танків ‒ 698 од,

бойових броньованих машин ‒ 1891 од,

артилерійських систем – 332 од,

РСЗВ - 108 од,

засобів ППО - 55 од,

літаків – 150 од,

гелікоптерів – 135 од,

автомобільної техніки - 1358 од,

кораблів /катерів - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 111,

спеціальної техніки - 25,

пускових установок ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.