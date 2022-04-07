Міськрада: росіяни вивезли персонал та пацієнтів лікарні з Маріуполя

Російські загарбники примусово вивезли на окуповану територію України персонал та пацієнтів маріупольської міської лікарні №4, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Маріупольська міська рада у Telegram﻿.

"Персонал та пацієнти міської лікарні №4 ім. Мацука були примусово вивезені з Маріуполя на тимчасово окуповану територію України. Відомо, що до медичного закладу прийшли озброєні люди, які в ультимативній формі повідомили, що лікарі та пацієнти повинні виходити та сідати до транспорту окупантів. Виснажені та налякані люди були вимушені виконати накази російських терористів".

Повідомляється, що окупанти вивезли маріупольців на територію РФ і так званої "ДНР". Що буде далі з людьми – невідомо.

Російські окупанти примусово вивозять медичний персонал та пацієнтів лікарні №4 міста Маріуполя. Відео міськради pic.twitter.com/pxRIyEAxlv — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 7, 2022

Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що наразі міська влада і влада області формують єдину базу незаконно депортованих людей для того, щоб потім повернути їх в Україну.

За його словами, окупанти насильно вивезли вже щонайменше 40 тисяч жителів Маріуполя.

Раніше вже були підтверджені випадки вивезення російськими загарбниками українців до депресивних регіонів Росії.