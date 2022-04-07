Датський виробник виробник фарб Hempel йде з Росії

Виробник фарб Hempel йде з Росії, розглядає варіанти контрольованого виходу з ринку, повідомляє Новое время.

Данський виробник фарб Hempel оголосив про звільнення з російського ринку. Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Hempel A/S оголошує про остаточне закриття своєї діяльності в Росії. Рішення про вихід з'явилося після оголошення Hempel 1 березня про зупинення всіх видів діяльності в Росії", - йдеться у повідомленні компанії.

Компанія вирішила розпочати контрольований вихід із Росії та розглядає різні сценарії. Раніше Hempel оголосила про припинення своєї діяльності у Росії.

"Ми глибоко засмучені тим, що війна в Україні продовжує розгортатися. У березні ми призупинили свою діяльність у Росії через погіршення умов торгівлі. Зараз ми вирішили відмовитися від нашого бізнесу в Росії" , - заявили в компанії.

Hempel працює в Росії з 1996 року, в її штаті - 124 співробітники.

"Ми, як і раніше, зосереджені на підтримці та безпеці наших співробітників у регіоні, і, хоча ми шкодуємо про цей результат, ми відчуваємо, що у нас немає іншого вибору" , - заявив президент групи і генеральний директор Hempel Ларс Петерссон.

Як повідомлялося, німецька компанія Henkel, один із найбільших світових виробників побутової хімії та косметики, продовжить вести бізнес у РФ.