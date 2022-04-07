Австрія висилає чотирьох російських дипломатів

Міністерство закордонних справ Австрії прийняло рішення вислати з країни чотирьох російських дипломатів. Вони мають виїхати не пізніше 12 квітня. Про це, з посиланням на Twitter МЗС Австрії, пише Сергій Новиков, РБК-Україна.

Повідомляється, що Австрія позбавила дипломатичного статусу трьох співробітників посольства Росії у Відні й одного співробітника генерального консульства в Зальцбурзі.

"Це пов'язано з тим, що їх діяльність не відповідала своєму дипломатичному статусу. Тому вони оголошені персонами нон грата відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини" , - йдеться в повідомленні.

Зазначених дипломатів просять покинути країну не пізніше 12 квітня.