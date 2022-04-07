Британська розвідка: РФ зосередила зусилля на сході України

Британська оборонна розвідка вважає, що російська армія зосередила зусилля на наступі на сході України, але має проблеми з нестачею припасів та особового складу, повідомляє Українська правда.

Про це говорять дані розвідки Міністерства оборони Великої Британії щодо ситуації в Україні станом на 7 квітня.

Розвиток наступальних операцій Сході України є основним напрямом діяльності російських збройних сил, зазначено в повідомленні.

Російська артилерія та авіація продовжують завдавати ударів по лінії розмежування на Донбасі.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 7 April 2022



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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/hscOPIh85K — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 7, 2022

Удари Росії по об'єктах інфраструктури всередині України, швидше за все, спрямовані на те, щоб знизити здатність українських Збройних сил поповнювати запаси та посилити тиск на українську владу.

Незважаючи на переорієнтацію сил та засобів тилового забезпечення для підтримки операцій на Донбасі, російські сили, ймовірно, продовжать стикатися з проблемами недостатнього морального духу та нестачею припасів та особового складу.