ЗСУ завдали удару по артилерійській батареї РФ у Херсонській області

Збройні сили України завдали удару по артилерійській батареї ЗС РФ у Херсонській області, повідомляє Новое время.

Відповідне відео, зняте за допомогою розвідувального дрону, опублікували у четвер, 7 квітня, у Telegram-каналі InformNapalm.

На ньому видно російських окупантів, які у паніці кидаються по своїх позиціях, що потрапили під вогонь ЗСУ, намагаючись врятуватися від снарядів.

При цьому втекти вдалося не всім, і одна з вантажівок з боеприпасами вибухнула внаслідок точного влучення української артилерії.