ОВА: у Гостомелі вводять тижневу комендантську годину

На території Гостомеля та навколишніх сіл посилено комендантську годину. Про це повідомив﻿ голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

Комендантська година триватиме з 06:00 7 квітня до 6:00 14 квітня.

У цей час категорично забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, а також пересуватися транспортом та пішки.

Такі тимчасові обмеження необхідні для того, щоб фахівці мали змогу деблокувати об'єкти інфраструктури та зробити їх безпечними для повернення людей.