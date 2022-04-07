ОП: у Чернігові та на Сумщині почались відновлювальні роботи

Після відступу російських військ у Чернігові та Сумській області проводять роботи з відновлення міст. Про це написав﻿ заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

Зазначається, що Чернігів зруйновано на 70%. Зараз місто намагаються відновити в найкоротший термін.

Так, комунальні служби вже наводять лад на дорогах, відновлюють мережі постачання електроенергії та вивозять сміття.

На Сумщині також починають відновлення. Зокрема це стосується міст Тростянець та Охтирка, села Боромля, де точились найзапекліші бої.

Триває розмінування території. Біля зруйнованого моста в селі Климентове вже облаштовуються під'їзди до понтона.

Окрім того, нещодавно було отримано 29 комплексів ЗОЗ Starlink і відновлено дистанційне навчання.

Також аграрії Сумщини розпочали посівну кампанію.