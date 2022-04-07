Байден: за рік санкції відкинуть російську економіку на 15 років тому

Один рік санкцій, запроваджених проти РФ, відкине російську економіку на 15 років назад, повідомляє Новое время.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє прес-служба Білого дому.

"Кроки, які ми вже зробили, за прогнозами, лише цього року призведуть до двозначного скорочення ВВП Росії. Загалом за один рік наші санкції, швидше за все, зведуть нанівець економічні досягнення Росії за останні 15 років" , — сказав Байден, закликаючи відповідальні країни об'єднатися, «щоб притягти цих злочинців до відповідальності».

"Оскільки ми відрізали Росію від імпорту таких технологій, як напівпровідники, засоби захисту шифрування та найважливіших компонентів квантових технологій, які необхідні їм для конкурентоспроможності у XXI столітті, ми будемо придушувати здатність Росії та її економіки зростати на довгі роки вперед" , — додав президент США.

Байден також повідомив, що збирається підписати указ, який забороняє будь-які нові інвестиції США в Росію — вони торкнуться понад 600 компаній приватного сектора РФ.

"Разом із нашими союзниками та партнерами ми продовжуватимемо збільшувати економічні витрати та робити Путіну ще болючіше, а також ще більше посилювати економічну ізоляцію Росії" , — резюмував Байден.

Як повідомлялося, 6 квітня США оголосили про санкції щодо двох дочок російського диктатора Володимира Путіна, дружини та дочки глави МЗС Росії Сергія Лаврова, а також про повне блокування двох найбільших російських банків — Сбербанку та Альфа Банку.