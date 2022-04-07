ГУР оприлюднило список військових РФ, причетних до злочинів у Київській області

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало список російських військових, які чинили злочини у захоплених містах Київської області, повідомляє Новое время.

У відомстві оприлюднили списки військовослужбовців 748 окремого батальйону оперативного призначення Росгвардії (в/ч 6912), що дислокується у Хабаровську.

"За скоєні злочини проти мирного населення України всі військові злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності" , — зазначили там.

У списку представлені імена російських окупантів та телефони їхніх командирів, а також розташування колон.

З перших днів війни найскладніша ситуація зберігається у Харкові, Чернігові, Сумах, Маріуполі. Понад місяць Росія обстрілювала Київ та околиці столиці, повністю знищивши низку населених пунктів.

Наразі окупанти намагаються захопити ті території Донецької та Луганської областей, які до війни перебували під контролем України. Вони стягують свої війська для наступу на Донбас.