Генпрокуратура заарештувала майже 18 тисяч вагонів, що належать окупанту
Офіс генпрокурора забезпечив накладення арешту на 17,8 тис. вагонів, що належать російським і білоруським підприємствам, повідомляє УНІАН.
Як повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора, відомством забезпечено накладення арешту на 17,8 тис.залізничних вагонів, що належать підприємствам РФ і Республіки Білорусь.
Арешт накладено в рамках розслідування кримінального провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України).
Встановлено, що на території України стоять вагони, які використовувалися при скоєнні злочину у сфері господарської діяльності і які судом заарештовані як знаряддя злочину.
Вирішується питання про конфіскацію заарештованих вагонів в дохід держави.
Досудове слідство триває і здійснюється Бюро економічної безпеки.