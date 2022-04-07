Генпрокуратура заарештувала майже 18 тисяч вагонів, що належать окупанту

Офіс генпрокурора забезпечив накладення арешту на 17,8 тис. вагонів, що належать російським і білоруським підприємствам, повідомляє УНІАН.

Як повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора, відомством забезпечено накладення арешту на 17,8 тис.залізничних вагонів, що належать підприємствам РФ і Республіки Білорусь.

Арешт накладено в рамках розслідування кримінального провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України).

Встановлено, що на території України стоять вагони, які використовувалися при скоєнні злочину у сфері господарської діяльності і які судом заарештовані як знаряддя злочину.

Вирішується питання про конфіскацію заарештованих вагонів в дохід держави.

Досудове слідство триває і здійснюється Бюро економічної безпеки.