Шмигаль: у квітні доходи держбюджету можуть впасти наполовину

У березні держбюджет України було виконано на 95%, але у квітні прогнозується лише половина від запланованих надходжень, повідомляє Новое время.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав в інтерв'ю BBC.

Він закликав запровадити ще більше санкцій проти Росії і наголосив, що бюджет росії зараз — це бюджет війни проти України.

"Україна отримала трохи більше $3 млрд від Заходу, але на війну ми витрачаємо $10 млрд щомісяця. Тому щодня ми говоримо з партнерами про нові гранти, кредити та програми допомоги. Україна в будь-якому випадку переможе, але нам потрібна повна підтримка Заходу, аби якнайшвидше звільнити наші землі та завершити цю війну" , — сказав Шмигаль.

За даними Мінекономіки, в березні 2022 року експорт українських товарів скоротився вдвічі, а імпорт — більш ніж втричі. Особливо постраждав вивіз металів та сільськогосподарської продукції. Обсяг експорту низки товарів з глибокою переробкою практично не змінився порівняно з довоєнним часом.

Міністерство економіки України прогнозує падіння ВВП в першому кварталі 2022 року на 16%. Загальнорічне падіння може досягти 40%.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що близько 30−50% економіки не працює через війну.