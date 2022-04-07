Арестович: окупанти намагаються оточити українських військових у зоні ООС

Російські окупанти намагаються оточити українських військових у зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі, але ситуація для противника несприятлива, повідомляє Новое время.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович на брифінгу.

За його словами, найважчі бої йдуть у районі Сєвєродонецька, Попасної. Там українські військові йдуть у контратаку та зупиняють ворога.

Противник також розвиває наступ від Ізюму на південь у напрямку Краматорська та Слов’янська та намагається атакувати по лінії Вугледар — Мар'їнка.