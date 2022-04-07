РЗД не змогли погасити доларові єврооблігації у строк

ВАТ "РЗД", через санкції Великобританії, що зазнають технічних проблем із виплатами за зовнішнім боргом, не змогло погасити випуск доларових єврооблігацій у термін. Про це пише сама компанія, повідомляє "Интерфакс".

РЗД мали 5 квітня погасити випуск єврооблігацій номінальним обсягом близько $605 млн і виплатити накопичений дохід за ним. Емітент єврооблігацій, RZD Capital, не зміг отримати від РЗД кошти для виплат власникам цих боргових паперів.

Під британські санкції РЗД потрапили 24 березня. Компанія повідомляла, що звернулися до Управління з реалізації фінансових санкцій Великобританії (OFSI) з проханням надати ліцензію, що дозволяє обслуговувати свої боргові зобов'язання, але зазначала, що обробка запиту може тривати кілька тижнів.

Раніше РЗД не змогли вчасно провести купонні виплати з єврооблігацій, номінованих у рублях, швейцарських франках та британських фунтах.

У своїй заяві РЗД зазначають, що виплати з євробондів компанії в різних валютах можуть бути відкладені або призупинені на невизначений термін відповідними платіжними агентами або банками-кореспондентами у зв'язку з їхніми внутрішніми комплаєнс-процедурами.