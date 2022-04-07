Bloomberg: перші компанії КНР заплатили РФ за вугілля та нафту в юанях

У Китаї перші компанії заплатили Росії за вугілля і нафту в юанях. Дана партія російських енергоресурсів прибуде в КНР вже в цьому місяці, повідомляє РБК-Україна.

Відзначається, що угода відбулася в березні. Кілька китайських фірм використали місцеву валюту для покупки російського вугілля і нафти, пише Bloomberg.

У ЗМІ підкреслили, що це будуть перші поставки товарів, оплачувані в юанях після того, як США і Європа ввели санкції проти РФ і відключили кілька російських банків від міжнародної фінансової системи.

Нагадаємо, в ЄС збираються накласти повну заборону на імпорт російського вугілля. Це буде частиною п'ятого пакета санкцій проти Росії.