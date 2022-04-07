Der Spiegel: розвідка Німеччини перехопила радіоповідомлення військових РФ про бійню у Бучі

Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) перехопила ймовірні переговори по радіозв'язку військових РФ, які містять нову інформацію про бійню в Бучі, повідомляє Новое время.

За інформацією видання Der Spiegel, розвідслужба має радіоповідомлення, зміст яких співвідноситься з місцезнаходженням тіл убитих мирних громадян уздовж головної вулиці Бучі.

В одному з повідомлень військовослужбовець заявив, що він та його товариші застрелили людину на велосипеді.

В іншій розмові чоловік каже, що українських солдатів спочатку допитують, а потім розстрілюють.

У матеріалах розвідки вказується, що значну роль у звірствах у Бучі відіграли найманці з ПВК Вагнера.

Перехоплені переговори свідчать, що масові вбивства у Бучі були ні випадковими діями, ні вчинками окремих солдатів.

Вбивство мирних жителів стало частиною звичайного способу дій російських військових, а можливо, і частиною їхньої стратегії з метою поширення страху та жаху серед цивільного населення та придушення опору, наголошує видання.

З перехоплених переговорів випливає, що вбивства могли відбуватися і в інших окупованих російськими військами населених пунктах, зокрема, на околицях Маріуполя.

Після звільнення Збройними силами України Київської області на околицях столиці, зокрема в Бучі, Ірпені та по Житомирській трасі, було виявлено десятки тіл закатованих та вбитих російськими окупантами мирних жителів та братські могили з сотнями тіл українців.

За останніми даними, російські війська за час свого перебування в Бучі вбили щонайменше 340 людей.

Генпрокурор Ірина Венедиктова повідомила, що із звільненої від російських окупантів території Київської області вже вивезли 410 тіл убитих мирних жителів.