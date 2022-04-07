Проблеми екології: Одеський університет відкрив перспективну спеціальність

Одеський державний екологічний університет відкрив перспективну спеціальність – "Технології захисту навколишнього середовища". Наразі університет готується до приймальної компанії, тож вашій увазі пропонується огляд нового напрямку освіти.

У цій статті ми поговоримо про ключові принципи вибору професії та, зокрема, про одну з найперспективніших професій майбутнього.

У новій реальності 21 століття змінюються традиційні приорітети в професіях. Деякі з них відмирають, деякі перестають бути прибутковими у зв'язку з бурхливим розвитком IT технологій і нових форм трудових відносин. Зникнуть спеціальності, пов'язані з одноманітними, рутинними завданнями.

Професії, які зникнуть, мають низку загальних характеристик:

– повторюваність дій;

– вузькопрофільність;

– низька ефективність;

– економічна недоцільність.

Натомість, у світі з'явиться понад 130 млн нових робочих місць. Попит будуть мати експерти, які володіють рідкісним досвідом і навичками. З'явиться більше вільного часу на творчі та інтелектуальні завдання, розвиток, реалізацію нових напрямків та ідей.

Нові виклики людству призвели до зміни парадигм: у моду входять розумні смарт-технології, що економлять енергію та піклуються про навколишнє середовище. Це стосується всього – починаючи від побутових приладів та закінчуючи проектами розумних міст. У зв'язку з цим, кар'єра в галузі екологічно чистої енергії, науки про навколишнє середовище створить до 24 мільйонів робочих місць у наступному десятилітті.

Навколишнє середовище зазнає кардинальних змін. Це пов'язано з глобалізацією інформаційного простору, збільшенням споживання, створенням нових матеріалів з унікальними для звичного сприйняття властивостями, а також зі стрімким освоєнням маніпуляцій з окремими структурними компонентами матерії (наприклад, молекулами або атомами). Стрімко розвивається нанорозмірна схемотехніка, принципи якої базуються на законах квантової механіки. Число технічно складних технологій (наприклад, використання в комунікаційних цілях усе більше розширеного діапазону частот, а в задачах структурного аналізу – субміліметрового-террагерцівського випромінювання), стрімко зростає, і часто не дозволяє правильно оцінити екологічні наслідки їх інтенсивного застосування. Саме тому наші уявлення про вплив цих технологій на навколишнє середовище ще дуже обмежені. Очевидно, що разом із розвитком технологій гостро необхідно розвивати системне розуміння потенційно небезпечних факторів їх застосування та своєчасно розробляти концепції захисту навколишнього середовища, і, головним чином, – людини, від можливих негативних наслідків їх інтенсивного застосування. Важко не погодитися з прогнозом, що професії, що поєднують екологічну освіту з фундаментальним природничо-науковим, з інженерно-технічним додатком, будуть (і вже є!) актуальними та користуватимуться широким попитом на ринку професій. Поза сумнівом, технології захисту довкілля стануть найважливішою складовою глобального процесу, що відкриває широкі можливості реалізації креативних інновацій молодого покоління.

В Одеському державному екологічному університеті ведеться наполеглива цілеспрямована робота з адаптації навчальних програм до трендів професій екологічного сектору, і, зокрема, у царині технологій захисту навколишнього середовища.

Ми йдемо в ногу з часом. Упроваджені в навчальний процес та активно використовуються інструменти для організації дистанційного навчання студентів засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Це дозволяє студентам отримувати необхідні фахові та компетентні знання дистанційно за наявності інтернет-з'єднання та девайсу для комунікації (ноутбуку, або планшету, смартфону та ін.). Лабораторний практикум, розроблений у відповідності до світових стандартів, спирається на елементи сучасного інтерактивного моделювання, і,таким чином, без утрати якості також може бути проведений дистанційно.

На кафедрі Загальної і Теоретичної Фізики Одеського Державного екологічного університету, під керівництвом доктора фізико-математичних наук, професора Герасимова О. І. проводяться систематичні дослідження у напрямку розробки нових інноваційних технологій захисту довкілля, ведеться підготовка фахівців усіх рівней освіти за спеціальністю "Технології захисту навколишнього середовища" (номер держєєстрації 183 напрям підготовки – Виробництво та технології). Виконуються дисертаційні та магістерські й бакалаврські кваліфікаційні дослідження, на постійній основі ведеться плідна міжнародна співпраця.

Фахівці цієї спеціальності є затребуваними в будь-якій галузі промисловості, особливо на виробництві, яке пов’язане із шкідливими викидами та органах екологічного контролю та інспекції. Їх робота пов’язана з інспектуванням, моніторингом, контролем стану довкілля, розробкою та застосуванням технологій і систем його захисту. Новий напрямок роботи – внутрішній екологічний аудит підприємства – дозволяє запобігати проблемам з державними органами та громадськими організаціями. Фахівці цього напряму можуть працювати в лабораторіях, експертних групах, екологічних організаціях та інших структурах на посадах інженер-еколог та еколог-інспектор, а також еколог-аудитор.

Випускники університету за даною спеціальністю мають широкий спектр працевлаштування в державних органах екологічної інспекції, у силових структурах, екологічних прокуратурах і організаціях, що здійснюють нагляд за охороною навколишнього середовища, а також у науково-дослідних установах і навчальних закладах. Вони можуть займати відповідні посади в Міністерстві охорони здоров’я (діагностичні лабораторії підприємств), Міністерстві освіти та науки (школи, ліцеї, коледжі, інститути, університети, науково-дослідні лабораторії та інститути), діагностичних лабораторіях та підрозділах радіаційного контролю, санітарно-епідеміологічних службах підприємств різних галузей промисловості, структурах Міністерства надзвичайних ситуацій та Прикордонної служби.

Наукові досягнення

Зокрема, на шляху пошуків нових підходів до вирішення екологічних проблем, нещодавно була виявлена здатність графену адсорбувати з високою ефективністю й швидкістю радіоактивні матеріали з водних розчинів, яка може бути використована при дезактивації водойм, забруднених радіонуклідами, а також для удосконалення технологій з видобутку сланцевих вуглеводів та рідкоземельних елементів.

Виявилося, що мікроскопічні лусочки оксиду графену, товщиною в один атом, швидко зв'язують радіонукліди різного походження на центрах адсорбції. Ці лусочки оксиду графену легко розчиняються у воді і, витягнувши з неї радіоактивні речовини, збираються в грудки, які в подальшому осідають на дно. Далі такі донні відкладення можуть бути вилучені із водойми та утилізовані (наприклад, спалені). Технологію такого змісту можна вважати справжнім проривом у технологіях очищенні водойм (і не тільки!), забруднених радіоактивними матеріалами.

Оксиди графену, а також композити на їх основі – перспективні матеріали не тільки для очистки та захисту, але й для контролю навколишнього середовища. Вони також можуть бути покладені в основу новітніх технологій знезараження повітря та рідких відходів. На кафедрі, з метою удосконалення вищєвисвітленої технології дезактивації запропоновано використання пінної фракції оксиду графену, запропонований додатковий цикл дезактивації відпрацьованої піни шляхом додавання водного розчину композиту поліамід-оксид графену. Така комплексна технологія дозволить виводити вже з самої відпрацьованої піни радіоактивні забруднювачі, сконцентрувати їх, а потім переробити чи утилізувати.

На кафедрі також успішно проводяться дослідження наразі інтенсивно вивчаємого унікального стану речовини – гранульованої матерії, розроблені унікальні концепції створення дискретних мікро-механічних радіаційних захисних екранів із маніпулюємими параметрами. Запропоновані теоретичні основи новітних технологій тонкої пилоочистки за допомогою комплексного левітаційно-електрофоретичного ефекту, які мають широке коло застосувань від космічної галузі до вірусології.

Розробки кафедри отримали широке міжнародне визнання, опубліковані в фахових виданнях та працях міжнародних конференцій. Наукові дослідження, які проводяться на кафедрі, відкривають широкі перспективи у створенні нових неруйнівних технологій очищення довкілля.

Завідувач кафедри Загальної та Теоретичної фізики Одеського Державного екологічного університету доктор фізико-математичних наук, професор Олег Герасимов розповідає:

"Масштаби забруднення навколишнього середовища досягли наразі загрозливих меж. Різноманіття впливів та навантаження на довкілля з боку, зокрема, факторів антропогенного походження, дійсно вражає. Тут і електромагнітне випромінювання в різних діапазонах – від інфрачервоного до радіочастотного, і звукове, радіаційне (іонізуюче випромінювання), і механічне (сміття різної природи), хімічне і бактеріологічне. Системи захисту (очищення, дезактивації) мають задіяти велике коло різних за змістом технологій, які використовують ефекти з багатьох галузей фундаментальної науки. Умовно кажучи, якщо людство достатньо вдало пройшло шлях від ньютонівського яблука до атома та його складових, то тепер належить пройти зворотній шлях встановлення параметрів безпечного існування макросистем під впливом факторів, зокрема, мікроскопічної природи (приклад-іонізуюче випромінювання, забруднення різного походження від механічних до макро-молекулярних). На цьому шляху головні складові – це компетентні кадри та матеріальна база, яка має бути побудована, як на використанні інноваційних технологій, так і новітніх матеріалів. Наразі ми маємо лише певні загальні контури такої конструкції (як у царині кадрового забезпечення,так і матеріальної бази). Між іншим, уже в найближчому майбутньому потреба в забезпеченні на цьому фронті (чи боротьби, чи співіснування, уже не знаю, як правильно…) наявності належним чином укомплектованого навчально-методичного, науково-освітнього smart-комплексу, буде однією з найголовніших задач і, водночас, загрозливим викликом людству з точки зору проблем, які напливають з боку навколишнього середовища".

І ми маємо цей виклик гідно прийняти, навіть, якщо вирішувати цю проблему доведеться в досить складних умовах сьогодення! Запрошуємо зацікавлену молодь розділити з нами, вашими старшими товаришами, цей достойний шлях. Наразі час кличе Вас! Для цього саме й запрошуємо абітурієнтів у нашу команду, до Одеського Державного екологічного університету, де на Кафедрі Загальної і Теоретичної Фізики плідно розбудовуються теоретичні засади Технологій Захисту Навколишнього Середовища (спеціальність 183 за номером держреєстрації) та ведеться підготовка фахівців за трьома рівнями освіти – бакалавра,магістра та доктора філософії. У ці складні часи наша держава знаходить можливості допомагати молодому поколінню в отриманні вищої освіти, навіть шляхом тимчасового спрощення процедури вступу до вищих навчальних закладів, особливо заохочуючи (зокрема, шляхом утримання й навіть збільшення держзамовлення) абітурієнтів до вступу на технічні та близькі до них міждисциплінарні спеціальності, серед яких достойне місце займає спеціальність №183 –Технології Захисту Навколишнього середовища. Чекаємо на вас!

Примітка

Завідувач кафедрою Загальної та Теоретичної Фізики, Доктор фіз-мат. наук, професор, Академік Академії наук Вищої Школи України Олег Іванович Герасимов – відомий вітчизняний фізик-теоретик, відомий своїми науковими та методичними працями в країні й за кордоном, як у галузі теоретичної фізики, так і в розробці теоретичних засад Технологій захисту навколишнього середовища.

За багаторічну вітчизняну та міжнародну активну, плідну наукову та навчальну працю відмічений Орденом Корони Королівства Бельгія, Почесними грамотами Міністерства освіти та Науки України (2006), Національної Академії Наук України (2017), Грамотою Верховної Ради України (2022). З 1987 і дотепер активно співпрацює із провідними науковими установами в країні та за кордоном, у різні часи, керівник проектів Європейської Комісії, НАТО, та Міністерства Освіти та Науки України.