Естонія вирішила відмовитися від газу з РФ

Естонський уряд ухвалив рішення про припинення імпорту російського газу цьогоріч. Раніше про такі ж наміри заявили Латвія і Польща, повідомляє РБК-Україна.

Про це йдеться на офіційний сайт уряду.

Кабінет Каї Каллас вирішив до кінця 2022 року відмовитися від купівлі блакитного палива з РФ. Натомість восени в портовому Палтіскі збудують термінал для прийому скрапленого природного газу (СПГ).

"Ми вирішили збільшити національні запаси газу та побудувати потужності для прийому скрапленого природного газу в Палдіскі, де восени можна було б запустити плавучий СПГ-термінал. Щодо цього газу в нас працюватиме головний принцип: судно з СПГ не повинно бути наповнене російським газом" , – заявила прем'єр-міністерка.

До слова, Європарламент закликав до запровадження повного ембарго на російські енергоносії.