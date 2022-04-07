Зеленський: Греція має посилити свій вплив на спасіння Маріуполя
Президент України Володимир Зеленський закликав використати вплив Греції та можливості як члена Європейського Союзу для організації порятунку Маріуполя, який був злочинно зруйнований російськими військами, повідомляє Новое время.
Про це президент заявив під час промови у парламенті Греції.
"Маріуполь майже знищений. Упевнений, кожен із вас уже бачив, який вигляд має місто зараз. Після того, як до нього підійшла Російська Федерація. Просто руїни. Ось що Росія зробила з нашим мирним Маріуполем. Але і з вашим мирним Маріуполем. Це місто завжди було домом для великої грецької громади. Українська грецька громада — одна з найбільших у світі. Століттями наші народи жили поруч, виховували дітей, будували майбутнє", — заявив Зеленський.
Він наголосив, що Росія блокує Маріуполь із початку березня, на землі блокує й на морі - не пропускає туди гуманітарні вантажі. Місто потребує гуманітарної допомоги, а також порятунку вцілілих і поранених людей.
"Я впевнений, що сила Греції може допомогти реалізувати цю місію. Рахунок іде на дні. […] Я вдячний Греції за надану гуманітарну та оборонну підтримку України. Вдячний за підтримку загальної санкційної політики демократичного світу. Але війна триває. Знищення Маріуполя триває. Депортація людей із тих територій, куди прийшли російські війська, триває. Закликаю зробити більше для того, щоб Росія почала шукати мир і відмовилася навіть від мрій про підкорення України", — зауважив президент України.