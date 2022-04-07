Мер Дніпра рекомендував евакуюватися жінкам, дітям та літнім людям

Мер Дніпра Борис Філатов рекомендував тим, хто виїхав з міста, поки не повертатися, а також евакуюватися певним категоріям громадян. Ця рекомендація прозвучала на тлі прогнозованого загострення на Донбасі. Про це мер сказав під час брифінгу, пише Виолетта Орлова, УНІАН.

Зокрема, він рекомендував виїхати з Дніпра жінкам, дітям, людям похилого віку, а також тим, хто не працює на промислових підприємствах та в критичній інфраструктурі.

"Ситуація на Донбасі загострюється. Квітень буде "гарячим". Велике прохання до всіх, хто має можливість, поїхати. Я б рекомендував перечекати у безпечнішому місці", – порадив мер Дніпра.

Філатов попросив переселенців із "гарячих точок" на сході країни їхати транзитом у західні області, оскільки там буде безпечніше.

"Багато людей зараз рухаються через наш обласний центр. Нам дуже допомагає, що запущено прямий евакуаційний поїзд з Покровська. Тим не менш, велика кількість людей їдуть приватним транспортом та автобусами. Рекомендую їм рухатися далі", – зазначив він.

За словами міського голови, зараз у Дніпрі комунальні підприємства та лікарні працюють у штатному режимі, є запас ліків на кілька місяців. Крім того, місто очікує на партію медикаментів з Ізраїлю.