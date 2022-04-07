Валютний ринок в умовах війни: день 43-й

У четвер робота міжбанківського валютного ринку триває в звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у вівторок, 5 квітня, загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті зменшився порівняно з понеділком і склав 124,61 млн доларів. З них операцій у доларі США пройшло на 88,8 млн доларів. Як і в попередні робочі дні, більшість операцій у понеділок відбулися в американському доларі.

За даними Нацбанку, другий день поспіль обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів перевищив обсяг заявок на купівлю, що дає змогу припустити, що НБУ зміг трохи поповнити свої золотовалютні резерви.

НБУ з 24 лютого купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

Національний банк проводить також угоди у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 14.30 середи євро купують по 31,9164 гривень, а продають по 32,2356 гривень.

Невеликі угоди відбуваються безпосередньо між різними комерційними банками. Вони проводяться у торговій системі Refinativ. Число таких операцій поки що стабільно невисоке.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 7 квітня знизився на 5 388,8 млн. і склав 42 247,1 млн. гривень.

На готівковому валютному ринку "американець" зростає в ціні. Ще вранці у столиці долар продавали по 31,80-31,90 гривень, але на обід цінник підняли до 32,30-32,50 гривень. Подорожчав долар і в обласних центрах України. У Луцьку вчора в обід долар продавали по 31,60 гривень, сьогодні – вже по 32,00 гривень. У Чернівцях продаж із вчорашніх 31,70-31,80 піднявся до 32,00-32,20 гривень, а у Харкові, де довгий час долар стабільно продавали по 33 гривні, сьогодні цінник піднявся одразу на 50 копійок, до 33,50 гривень.

Євро на FOREX вранці четверга 7 квітня виріс до позначки 1,0934 долара, потім опустився до 1,0864 – і знову намагається зростати після публікації протоколу засідання Європейського центробанку з монетарної політики. На момент написання статті він вже знову піднявся до 1,0920 долара. В Україні цінник на готівковий євро сьогодні піднімається синхронно із зростанням долара. Якщо учора євро у Києві продавали по 34,80-35,40 гривень, то сьогодні у першій половині дня – вже по 35,60-35,80 гривень. Як ми вчора й припускали, відносно низька ціна євро протрималася недовго.

Сьогодні несподівано різко виріс до долара та євро російський рубль. Схоже, західні «половинчасті» санкції не працюють. По крайнього заходу, вони завадили російському рублю у першій половині дня зрости до 74,60 крб/$, тобто. стати дорожчим, ніж напередодні віроломного нападу Росії на Україну. Євро укріпився до 81,40 руб/EUR. Основна причина – небажання європейських країн відмовлятися від російських нафти та газу.

Криптовалюта №1 «біткоін» у ніч на 7 квітня продовжила падіння і опустилася до $42727,35 за 1BTC. Подешевшали біткоiн, як зазвичай почали активно купувати, і до моменту написання він уже подорожчав на $1000 від нічного мінімуму. Усі зниження біткойна активно викуповують великі гравці; нагадаємо, найближча мета у біткоiну – досягти $50000-52000.

У закритій частині форуму порталу для передплатників відкрилася спеціальна тема з пропозиціями про купівлю-продаж криптовалют за гривню та готівкову валюту, де перевірені оператори крипторинку виставляють свої пропозиції.