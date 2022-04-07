Денисова: окупанти розпочали примусову мобілізацію чоловіків у Маріуполі

Російські окупанти розпочали примусову мобілізацію чоловіків у захоплених районах Маріуполя, повідомляє Новое время.

Про це повідомила українська омбудсменка Людмила Денісова.

"За інформацією мешканців, мобілізованих планують використовувати як «гарматне м’ясо» у вуличних боях у місті для прикриття ворожої армії та терористів так званої «ДНР" , — зазначила вона.

За словами Денісової, схожа ситуація й у інших захоплених українських містах.

Так, чотири дні тому у Василівці Запорізької області окупанти затримували чоловіків на блокпостах. Почався перепис чоловічого населення, але повістки поки що не вручаються. Є ймовірність, що цих чоловіків змушуватимуть воювати за російську армію.

Денісова наголосила, що примусова мобілізація на захоплених РФ територіях є порушенням статті 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Маріуполь знаходиться в облозі з 1 березня. У місті немає води, світла, тепла та зв’язку. Багато хто не може знайти своїх рідних, які залишилися у місті з моменту повномасштабного вторгнення Росії та блокади окупантами. Загиблих, яких нема кому поховати, комунальні служби ховають у братських могилах.

Російські окупанти блокують централізовану евакуацію із міста. Люди могли покинути Маріуполь лише приватним транспортом чи пішки.

За останніми даними, у Маріуполі з моменту блокади загинули близько 5000 мирних жителів, 210 з них — діти. На даний момент там залишаються близько 100 тисяч людей.

Деякі райони Маріуполя контролюються російськими окупантами. Вони також примусово вивозять маріупольців на територію РФ.