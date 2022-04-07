Лукашенко заявив, що теж провів "спецоперацію" на території України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що провів на території України спеціальну операцію "зі звільнення білорусів", повідомляє Українська правда.

Про це заявив Лукашенко під час засідання Ради нацбезпеки Білорусі.

"Дійшло до того, що ці негідники почали захоплювати там наших людей, насамперед водіїв автомобілів, які на той час потрапили туди.

Заарештували півтори тисячі вагонів, захопили наші автомобілі і до сотні, здається, наших хлопців, які керували цими фурами. Я попереджав українців, що ми змушені будемо провести спеціальну операцію з визволення цих людей.

Ми таку спеціальну операцію провели. І всіх наших людей визволили".

Лукашенко не розповів подробиць, але вирішив подати до державних нагород виконавців цієї операції.

Також самозванець пригрозив Україні, якщо в країні ще залишилися такі водії фур, то Білорусь "відповість по-іншому, вони дуже ризикують".

Нагадаємо: На кордоні в межах Волинської області націоналізували 23 вантажівки з Росії та Білорусі та вантаж, що знаходився в них.