Гайдай: на Луганщині немає жодної вцілілої лікарні
З початку повномасштабної війни Росії проти України в Луганській області було обстріляно кожну медичну установу. Про це заявив голова військової адміністрації області Сергій Гайдай.
Він також підкріпив свої слова відповідними фотографіями.
"На фото – Рубіжанська лікарня. Нова. Сучасна. З високотехнологічним обладнанням. Була… Наразі лікарня залишилася на окупованій частині міста, орки знімають відео та звинувачують українських військових у руйнуваннях", – розповів Гайдай.
За його словами, головний лікар лікарні виявився зрадником, і тепер
"підіграє кадировцям, хоча точно знає, хто й коли зруйнував лікарню".
"Рашисти навмисне позбавляють Луганщину закладів охорони здоров'я, щоб поранені не мали шансів вижити. Лікарні ми відбудуємо, а зрадники відчують дію Закону про колаборантів", – підсумував Гайдай.