Гайдай: на Луганщині немає жодної вцілілої лікарні

З початку повномасштабної війни Росії проти України в Луганській області було обстріляно кожну медичну установу. Про це заявив голова військової адміністрації області Сергій Гайдай.

Він також підкріпив свої слова відповідними фотографіями.

"На фото – Рубіжанська лікарня. Нова. Сучасна. З високотехнологічним обладнанням. Була… Наразі лікарня залишилася на окупованій частині міста, орки знімають відео та звинувачують українських військових у руйнуваннях", – розповів Гайдай.

За його словами, головний лікар лікарні виявився зрадником, і тепер "підіграє кадировцям, хоча точно знає, хто й коли зруйнував лікарню" .