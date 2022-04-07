Гайдай: на Луганщині немає жодної вцілілої лікарні

Гайдай: на Луганщині немає жодної вцілілої лікарні
Фото: Telegram

З початку повномасштабної війни Росії проти України в Луганській області було обстріляно кожну медичну установу. Про це заявив голова військової адміністрації області Сергій Гайдай.

Він також підкріпив свої слова відповідними фотографіями.

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"На фото – Рубіжанська лікарня. Нова. Сучасна. З високотехнологічним обладнанням. Була… Наразі лікарня залишилася на окупованій частині міста, орки знімають відео та звинувачують українських військових у руйнуваннях", – розповів Гайдай.
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За його словами, головний лікар лікарні виявився зрадником, і тепер "підіграє кадировцям, хоча точно знає, хто й коли зруйнував лікарню".

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"Рашисти навмисне позбавляють Луганщину закладів охорони здоров'я, щоб поранені не мали шансів вижити. Лікарні ми відбудуємо, а зрадники відчують дію Закону про колаборантів", – підсумував Гайдай.

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