Лавров звинуватив Україну у відході від "стамбульських домовленостей"

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що в представленому в середу Україною новому проекті угоди з РФ – "очевидний відхід від пропозицій, зроблених у Стамбулі". Про це, посилаючись на російські ЗМІ, пише Виолетта Орлова, УНІАН.

За словами Лаврова, Україна пообіцяла, що майбутні гарантії безпеки не поширюватимуться на Крим та Севастополь, але у новому варіанті договору цей пункт відсутній.

Крім того, Україна пропонує обговорювати питання Криму та Донбасу на зустрічі лідерів двох країн, а цей задум "неприйнятний" , заявив голова МЗС Росії.