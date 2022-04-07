Україна вже отримала €3 млрд фіндопомоги

Україна отримала близько трьох мільярдів євро фінансової допомоги від партнерів. Про це на брифінгу заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Укрiнформ.

"На сьогодні ми ведемо перемовини на загальну суму близько 7 млрд євро, з них отримали вже близько 3 млрд євро" , - сказав Марченко.

Зокрема, у четвер міністр підписав угоду з Німеччиною на зв'язаний кредит на суму 150 млн євро. Крім того, минулого тижня Україна отримала 300 млн євро кредитних коштів від Франції, а від США - 500 млн доларів безповоротної допомоги.

Марченко зазначив, що найбільше перспектив він вбачає у колективному механізмі підтримки. Так, Мінфін веде відповідні перемовини з Міжнародним валютним фондом та Світовим банком.

Зокрема, Світовий банк створив трастовий фонд для підтримки України, поповнити який можуть різні країни. З МВФ обговорюється можливість надання Україні спеціальних прав запозичень (як грант або як кредит) інших країн.

Крім того, Канада готова надати кредит на 500 млн доларів.

Як повідомлялося, втрати державного бюджету за кожен день війни становлять близько 2 млрд грн.