У Німеччині готують розслідування злочинів РФ проти України

Експерти в Німеччині ініціюють початок розслідування генеральною прокуратурою ФРН злочинів російської армії в Україні з тим, аби можна було потім застосувати до винних німецьке законодавство.﻿ Про це вони розповіли на брифінгу в Берліні, повідомляє Укрiнформ.

Колишні міністри - внутрішніх справ Гергарт Баум (Gerhart Baum) і юстиції Сабіне Лойтгойссер-Шнарренбергер (Sabine Leutheusser-Schnarrenberger), а також 2 адвокати з Кельна - Ніколаос Газеас (Nikolaos Gazeas) і Андрій Уманський - надіслали генпрокурору довгий, на 40 сторінках, список-скаргу з іменами, серед яких особисто президент Путін, члени ради безпеки РФ, командири та солдати. Ексміністри та адвокати звинувачують їх у воєнних злочинах і злочинах проти людства в Україні.

У скарзі перелічені конкретні випадки, серед яких авіаудар по театру в Маріуполі, звірства в місті Буча, атака на пологовий будинок, атомну електростанцію, телевежу, застосування касетних боєприпасів тощо.

«Йдеться не лише про притягнення до відповідальності винних у верхівці держави, а й про всіх винуватців. Ми хочемо поставити силу закону проти права сильного… Такого масового знехтування права, таких масових злочинів проти людства не було після Другої світової війни… І без подальших розслідувань можна констатувати: Путін є воєнним злочинцем» , - заявив Баум, зауваживши: все свідчить про те, що Росія готувалася до такої війни.

Він зазначив, що в цій війні «право – теж є зброєю, …і Німеччина бере участь у ній тепер своїм законом».

Газеас зі свого боку зазначив, що те, що робить наразі російська армія, є «злочином найгіршого ґатунку після Другої світової війни». Відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу про те, чи можна зафіксувати докази злочинів, коли російські загарбники намагаються приховати їх і використовують мобільні крематорії, юрист зазначив, що за таких умов слідчим працювати буде складніше й допомогти тут мають саме журналісти, громадяни, громадські організації, які можуть зафіксувати факти.

Наразі Німеччина має особливу відповідальність, з огляду на свою історію, подбати про те, щоб злочинці цієї війни постали перед судом - Міжнародним кримінальним судом, але також, за можливості, німецьким, сказав Газеас.

«Ми хочемо підкреслити: жоден, хто коїв злочини, не може бути в безпеці в будь-якій точці світу» , - підтвердила Лейтгойзер-Шнарренбергер.

Вона зауважила, що багато епізодів може бути розслідувано з Німеччини, адже є багато відкритих джерел, є свідчення біженців тощо.

Скарга ґрунтується як на публікаціях української військової розвідки, так і даних німецької розвідки BND, висновках неурядових організацій і міжнародних структур, журналістів та активістів, які оцінюють загальнодоступні джерела, такі як фотографії чи відео з України.

Розслідування злочинів РФ у Німеччині є можливим завдяки принципу універсальної юрисдикції, який нещодавно використовувався в ФРН під час розгляду справи проти військових злочинців у війні в Сирії. Це дозволяє Федеральній прокуратурі переслідувати міжнародні кримінальні злочини, які були скоєні за кордоном і взагалі не мають відношення до Німеччини.

На початку березня Федеральна прокуратура вже розпочала так зване структурне розслідування. Перший крок — отримати якомога більше доказів без конкретних підозрюваних.

Як повідомлялося, Федеральна служба розвідки Німеччини BND перехопила частину радіотрафіка, де російські солдати обговорювали свої звірства проти мирного населення в Бучі.

На брифінгу в Берліні було повідомлено, що в Німеччині збиратимуть докази злочинів російської армії та начальників вищого рангу з тим, аби можливо було застосувати до них німецьке національне законодавство. Для цього використовуватимуть також дані BND.