Країни G7 звинуватили війська РФ у звірствах проти українців у Бучі

Країни G7 звинуватили війська РФ у жахливих злочинах проти мирних жителів України у Бучі Київської області та інших тимчасово захоплених окупантами містах. Про це, посилаючись на їх спільне звернення, опубліковане на сайті МЗС Німеччини, повідомляє Новое время.

"Ми, міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів Америки, а також Верховний представник Європейського Союзу, найрішучішим чином засуджуємо звірства, вчинені російськими збройними силами у Бучі та низці інших українських міст" , — ідеться в спільному зверненні міністрів країн G7.

Наголошується, що масові вбивства у Бучі та інших містах України будуть внесені до списку грубих порушень міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права та прав людини, вчинених країною-агресором на території України.

"Зображення загибелі мирних жителів, жертв катувань і очевидних страт, а також повідомлення про сексуальне насильство і руйнування громадянської інфраструктури, що врізаються в пам’ять, показують справжнє обличчя жорстокої агресивної війни Росії проти України та її народу" , — пишуть країни G7.

За останніми даними, російські війська за час свого перебування в Бучі вбили щонайменше 340 людей.

Генпрокурор Ірина Венедиктова повідомила, що зі звільненої від російських окупантів території Київської області вже вивезли 410 тіл убитих мирних жителів.