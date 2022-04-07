Гайдай: робота двох шахт у Луганській області неможлива
Дві шахти на Луганщині, які через обстріли військ РФ були знеструмлені, затоплені до критичного рівня. Відновити їх роботу вже неможливо.
Про це на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Міненерго повідомили, що Золоте та Тошківську ми вже втратили", — зазначив він.
Також затоплюється шахта Гірська.
"Обірвані дроти на високовольтній лінії - єдиній, через яку постачалась електроенергія на шахту. Якщо наступ російського агресора продовжиться, вже за місяць роботу шахти теж не можна буде відновити", — додав Гайдай.