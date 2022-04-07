Гайдай: робота двох шахт у Луганській області неможлива

Дві шахти на Луганщині, які через обстріли військ РФ були знеструмлені, затоплені до критичного рівня. Відновити їх роботу вже неможливо.

Про це на своїй офіційній сторінці у Facebook﻿ повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Міненерго повідомили, що Золоте та Тошківську ми вже втратили" , — зазначив він.

Також затоплюється шахта Гірська.