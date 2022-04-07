У ЗСУ допускають повторний наступ РФ на Київ

Імовірність того, що російська армія здійснить повторну спробу захопити Київ, є високою. Про це сказав на брифінгу заступник начальника штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Грузевич, повідомляє Укрiнформ.

«Після перегрупування буде повторна спроба захопити столицю – однозначно. Це дасть їм можливість диктувати свої вимоги, вийти переможцем у ситуації, бо зараз РФ – як загнаний вовк» , – сказав Грузевич, відповідаючи на запитання журналістів.

Він нагадав, що у ворога було дві стратегічні цілі – вийти на кордони Донецької та Луганської областей та захопити Київ і після цього країну поставити на коліна. У нього не вийшло ні там, ні там. Тоді він зосередив сили на одній зі стратегічних цілей, але ймовірність того, що буде повторна спроба наступу на Київ, залишається.

"Є таке поняття, як чуйка" , - додав Грузевич.

Він уточнив, що частина окупантів, яка залишається у Білорусі, досить велика. РФ сподівається, що всі українські сили кинуть на схід, припустив він, але не слід розрахувати на це. Київ залишається під надійним захистом, додав він.

Раніше Грузевич попереджав, що російські війська продовжать тактику залякування Києва, завдаючи ракетних ударів, тому ППО готова. Нині РФ перекидає свої сили в інші регіони, оскільки українські захисники на Київщині змусили загарбників відступити.